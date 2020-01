IMAGINI ŞOCANTE: Un tigru a încercat să sfâșie un copil aflat în vizită la zoo (VIDEO)

O familie din Irlanda a trăit clipe de panică în timpul vizitei la o grădină zoologică din Dublin.

Un tigru a încercat să le atace băiețelul. Din fericire animalul era izolat și s-a izbit de sticla transparentă de protecție, relatează FoxNews.

Într-un video postat de tatăl băiatului, se vede cum tigrul asteaptă ca acesta să se întroarcă cu spatele, după care se năpustește asupra lui.



„Fiul meu a fost la meniu astăzi la grădina zoologică din Dublin”, a scris tatăl băiatului în descrierea videoclipului.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g