Imagini șocante! Un taxi a intrat în mulțime în Rusia. Opt microbiști au fost răniți

foto: capturavideo

Cel puțin opt oameni, printre care doi microbişti mexicani, au fost răniţi în Rusia după ce un taxi i-a lovit chiar pe trotuar. Incidentul s-a produs în preajma Pieței Roșii din Moscova.



Imediat după ce a intrat cu mașina în mulţime, șoferul, originar din Kârgâzstan, a luat-o la fugă, dar a fost prins ulterior de poliție. În timpul audierilor, el a declarat că nu a intenționat să rănească pe nimeni, ci a încurcat pedalele.



”Nu știu cum s-a întâmplat totul. Am vrut să apăs frâna și să îi permit trecerea altui șofer, dar din greşeală am accelerat.”



Potrivit poliţiştilor, bărbatul nu era beat şi nici sub influența narcoticelor. Șoferul a recunoscut însă că a lucrat 20 de ore consecutiv și, înainte de asta, a dormit doar trei ore. Poliția nu cercetează incidentul drept au atac terorist. Unii martori ai accidentului cred însă că șoferul a intrat intenționat în mulțime.



”Am impresia că el a făcut acest lucru intenționat, pentru că se afla în ambuteiaj, iar mașinile circulau foarte încet. Cum putea el să piardă controlul volanului, să apese, pedala de accelerație și să intre în mulțime din întâmplare?”



Toți cei opt oameni răniți au fost transportați la spital. Unul dintre ei se află în stare gravă, iar ceilalţi au suferit leziuni minore.