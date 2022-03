IMAGINI SFÂȘIETOARE! Orașul Harkov, distrus de război. A fost transformat într-un morman de moloz

Harkov, al doilea cel mai mare oraş din Ucraina, a fost transformat într-un morman de moloz în urma atacurilor armatei ruse. Clădirile istorice şi casele oamenilor au fost bombardate zile în şir, iar oraşul în care trăiau aproape 1,4 milioane de locuitori este acum în ruine. Imaginile surprinse de jurnaliştii de la Al Jazeera sunt sfâşietoare.

"Nu pot reda în cuvinte ce simt. Este barbar, teribil, lumea se cutremură, nu înţeleg cum s-a ajuns la asta", a spus o femeie.

Locuitorii privesc cu lacrimi în ochi la ce a mai rămas din oraşul care înainte era plin de viaţă.

Nu doar centrul e distrus, ci şi cartierele. Zeci de instituţii de învăţământ şi clădiri rezidenţiale au fost bombardate. Mulţi oameni au rămas pe drumuri şi fac cozi la punctele unde voluntarii împart mâncare: supă, salată şi pâine.

Violeta are 19 ani şi a născut un băiat la câteva zile după începerea războiului. Acum stă cu cel mic într-un vagon de tren: "Ne este atât de greu. Îmi este frică pentru copilul meu, ar putea să răcească, pentru că îi fac baie aici".

Aliona şi fata ei locuiesc tot într-un vagon după ce casa le-a fost bombardată.

"Totul a început acum 12 zile. Casa ne-a fost distrusă. Nu ştiu unde vom locui în continuare, nu ştiu unde să plec împreună cu fetiţa mea. Ajutaţi-ne! Sunt mulţi ca noi, multă lume a pierdut tot ce avea", a spus femeia.



"Am crezut că vom trăi în linişte, că vom fi toţi uniţi şi fericiţi, dar am greşit", a menționat o altă femeie.



Rachete rusești au distrus şi consulatul onorific al Albaniei din orașul Harkov. Albania a fost inclusă de Rusia pe lista ţărilor inamice, după ce a susţinut sancțiunile impuse de UE Moscovei după invadarea Ucrainei. Trupele ruse nu au reuşit să cucerească oraşul Harkov care rămâne sub controlul forţelor ucrainene.