Imagini oribile postate de o stewardesă care a fost atacată pentru că a refuzat să se sărute cu iubita sa într-un autobuz din Londra

O stewardesă din Uruguay, stabilită în Londra, a postat pe Facebook imagini cu ea și iubita sa pline de sânge după ce au fost bătute de un grup de bărbați într-un autobuz din Londra, scrie libertatea.ro.

Melania Geymonat, în vârstă de 28 de ani, povestește că era în autobuz împreună cu iubita ei, Chris, când au fost acostate de o bandă de bărbați care au început să le ceară să se sărute.

„Voiau să ne sărutăm ca să se poată uita la noi. Am încercat să calmez situația, pentru că nu sunt o persoană combativă, și le-am cerut să ne lase în pace deoarece Chris nu se simțea bine”, povestește stewardesa Ryanair în postarea sa.

Următorul lucru pe care mi-l amintesc e Chris în mijlocul autobuzului certându-se cu ei. Nu am stat pe gânduri și am sărit să o apăr și am constat că avea fața plină de sânge și trei dintre ei o loveau. Apoi au început să mă lovească și pe mine. Am amețit când m-am văzut plină de sânge și mi-am pierdut cunoștința. Apoi dintr-o dată autobuzul s-a oprit, a venit poliția și eu eram plină toată de sânge”, mai scrie tânăra.