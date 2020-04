Imagini în care ar fi surprinse OZN-uri. Pentagonul a publicat trei filmulețe secrete

Pentagonul a publicat, luni, trei videoclipuri care inițial fuseseră clasificate „top secret” și care au ajuns, printr-o scurgere de informații, pe internet. În înregistrările realizate de Marina SUA sunt surprinse obiecte zburătoare neidentificate, scrie CNN.



În filmulețe se observă obiecte zburătoare neidentificate care se mișcă foarte repede atunci când sunt înregistrate de camerele cu infraroșu. Pe două dintre înregistrări se poate auzi și reacția membrilor echipajului care rămân muți de uimire, iar unul dintre ei a spus că este o dronă, scrie libertatea.ro.

Pentagonul a motivat că a decis să declasifice aceste imagini tocmai pentru a veni în întâmpinarea nelămuririlor publicului, care se întreba dacă aceste înregistrări sunt sau nu reale și dacă mai există și altele. Marina SUA a recunoscut anterior veridicitatea videoclipurilor din septembrie anul trecut, însă Pentagonul a motivat că a decis să declasifice aceste documente video: „pentru a clarifica orice concepție greșită din partea publicului cu privire la faptul dacă materialele care au circulat au fost sau nu reale sau dacă există sau nu mai multe videoclipuri”, potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sue Gough.

Aceasta a mai spus că Departamentul Apărării consideră că filmulețele pot fi declasificate pentru că nu dezvăluie aspecte sensibile ale capabilităților armatei americane. Videoclipurile Marinei SUA au fost lansate pentru prima dată între decembrie 2017 și martie 2018 de To The Stars Academy of Arts & Sciences, o companie cofondată de fostul muzician Blink-182, Tom DeLonge, care spune că studiază informații despre fenomenele aeriene neidentificate

Unul dintre filme a fost surprins în 2004, iar unul dintre piloți a spus că obiectul se deplasa în moduri pe care nu și le-a putut explica. ”Cu cât m-am apropiat de el… s-a deplasat rapid spre sud și a dispărut în mai puțin de două secunde”, a spus David Fravor, pilotul retras al Marinei SUA. Pentagonul a studiat anterior înregistrări ale întâlnirilor piloților cu obiectele zburătoare necunoscute ca parte a unui program clasificat de atunci închis, care a fost lansat de Harry Reid, fost senator.

Programul a fost lansat în 2007 și s-a încheiat în 2012, potrivit Pentagonului, deoarece au evaluat că există priorități mai mari care aveau nevoie de finanțare. Cu toate acestea, Luis Elizondo, fostul șef al programului clasificat, a declarat acum trei ani pentru CNN că „există dovezi foarte convingătoare că s-ar putea să nu fim singuri”. El a mai spus că a demisionat din Departamentul Apărării în 2017, ca semn de protest pentru secretul care înconjoară programul și opoziția internă pentru finanțarea acestuia.

Și unii membri ai Congresului sunt încă interesați de această problemă, senatorii primind informați clasificate de la oficialii Marinei SUA pe aeronave neidentificate vara trecută.

”Dacă piloții din Oceana sau din alte părți raportează pericolele de zbor care interferează cu antrenamentele sau le pun în pericol, atunci senatorul Warner vrea răspunsuri. Nu contează dacă este vorba despre baloane meteorologice, oameni verzi, nu îi putem lăsa pe piloți să-și pună viața în pericol”, a declarat la acea vreme Rachel Cohen, purtătorul de cuvânt al senatorului democrat .