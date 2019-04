IMAGINI FILMATE CU DRONA după INCENDIUL de proporţii de la Notre Dame. SUMA URIAŞĂ care s-a adunat din donaţii pentru reconstrucţie

Au apărut imagini filmate cu drona după incendiul de proporţii de la Catedrala Notre Dame din Paris.

Edificiul este în continuare în pericol, deşi incendiul devastator de luni seara a fost stins. Catedrala Notre Dame a fost afectată de cantitatea mare de apă folosită de pompieri.



"Sunt în continuare riscuri legate de structură. Clădirea e supravegheată permanent, deoarece anumite elemente ale edificiului nu sunt stabile", a menţionat Cristophe Castaner, ministrul francez de Interne.



Adjunctul ministrului francez de interne a declarat că acoperişul a ars, iar tavanul de piatră s-a prăbuşit parţial după ce turla metalică a căzut prin el în interiorul clădirii.



"În ansamblu, structura rezistă. S-au identificat unele vulnerabilități, în special la bolta centrală și la transeptul nordic care trebuie consolidate", a precizat Laurent Nunez, adjunctul ministrului francez de Interne.



Din fericire, cele mai importante relicve păstrate în catedrală, precum coroana de spini a lui Iisus Hristos şi mantia purtată de regele Ludovic al nouălea au fost salvate. Artefactele au fost duse iniţial la primăria din Paris, iar ulterior la Muzeul Luvru.



O altă veste bună este că legendara orgă din catedrală nu a fost afectată de flăcări. Nu se ştie însă ce daune au fost provocate de apa folosită de pompieri. Organistul de la Notre-Dame a povestit că participa la slujba de seară chiar în momentul izbucnirii incendiului.



"A sunat alarma de incendiu, însă nimeni nu știa ce se întâmplă, pentru că a fost pentru prima dată când am auzit-o în interiorul catedralei. Peste câteva secunde, oamenii au început să iasă din catedrală pe ușile din față. Atunci chiar am crezut că ceva nu funcționează corect sau că este vorba despre o greșeală", a declarat Johann Vexo, organistul Catedralei Notre-Dame.



Preşedintele francez, Emmanuel Macron, speră că restaurarea catedralei se va încheia în câţiva ani: "Avem o ţară în care există numeroşi constructori iscusiţi. Am reconstruit atât de multe clădiri, iar acum vom reconstrui catedrala Notre Dame. Ea va fi mai frumoasă ca niciodată. Vreau ca lucrările să se încheie în următorii cinci ani. Putem face asta. Ne vom mobiliza".



Experţii sunt însă sceptici. Cei care au lucrat la restaurarea catedralei din Strasbourg, veche de o mie de ani, au declarat că o astfel de renovare ar putea dura câteva decenii.



Donaţiile pentru reconstrucţia catedralei depăşesc un miliard de euro. Banii au fost oferiţi de oameni de afaceri şi de numeroase companii precum Louis Vuitton, L'Oreal, Artemis, Total, sau Bouygues. Nu se ştie încă de câţi bani va fi nevoie. Catedrala Notre Dame era acum în plin proces de restaurare, iar lucrările, evaluate la 160 de milioane de euro, trebuiau să se încheie în 10 ani.



Cauzele incendiului nu se cunosc deocamdată. O ipoteză ar fi că flăcările ar fi fost declanşate de un scurtcircuit sau de scânteile produse de un aparat de sudură folosit de muncitorii care lucrau la acoperiş.