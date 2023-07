Imagini emoționante! Comandanții care au condus rezistența din Azovstal s-au întors în Ucraina la bordul avionului lui Zelenski. Kremlinul protestează

Cinci lideri militari ucraineni, printre care comandanții Regimentului Azov Denis Prokopenko și Sviatoslav Palamar, s-au întors astăzi în Ucraina, împreună cu președintele Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a publicat o poză cu cei cinci militari de la bordul avionului.

Militarii ucraineni din batalionul „Azov” au apărat încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina orașul Mariupol. Aceștia s-au baricadat în buncărele uzinei „Azovstal”, iar ulterior, în mai 2022, s-au predat, în urma deciziei Kievului.

Moscova i-a eliberat pe unii dintre ei în timpul unui schimb de prizonieri intermediat de Ankara, în condiții care impuneau comandanților să rămână în Turcia până la sfârșitul războiului.

Zelenski a postat astăzi pe Twitter un videoclip cu ei urcându-se în avion alături de el: "Ne întoarcem acasă din Turcia și ne aducem eroii acasă".

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!



