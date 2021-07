Imagini dramatice. Un tată sare în apă să-și salveze fetițele dintr-o mașină care se scufundă (VIDEO)

Salvare dramatică în Ohio, un tată a sărit în apă să-și salveze fetițele de 1 an, respectiv 3 ani, rămase captive în mașina care se scufunda în râu. Imaginile cu momentul teribil au fost postate pe Internet. ”Primul meu instinct a fost să-mi ajut fetițele”, a povestit bărbatul.

Bărbatul a povestit că el și familia sa se pregăteau să privească focurile de artificii, de Ziua Independenței, când a ieșit pentru câteva clipe afară din mașină, unde se afla logodnica lui. Atunci, una dintre fetițe, care se afla pe scaunul pasagerului, a scos accidental mașina din viteză, iar aceasta a luat-o la vale, direct în râul Ohio.

Harley Day povestește momentele îngrozitoare când SUV-ul său a luat-o la vale și s-a scufudat în râul Ohio cu doi dintre copiii săi înăuntru, scrie observatornews.

”Fetițele mele de un an și jumătate și de trei ani erau singure în mașină în acel moment”, a spus el.





Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 20.30, la English Park Boat Ramp din Owensboro, și a fost filmat de unul dintre martori. În imaginile postate pe Internet se vede cum bărbatul își scoate fetițele pe geamul rămas deschis la portieră și este ajutat de alte câteva persoane să le aducă înapoi la mal.

De pe mal, logodnica sa privea terifiată întreaga scenă, având în brațe celălalt copil al cuplului, un nou-născut.

„Mașina a început să o ia la vale. M-am dus în fața SUV-ului și am încercat să-l opresc cât am putut eu, dar nu am reușit. Am înotat cât de repede am putut în urma mașinii. Erau speriate. Le-am scos pe amândouă din mașină și, din fericire, alte persoane au sărit în apă și m-au ajutat să le aduc la mal”, a povestit tatăl.

Copiii săi au fost duși la spitalul regional de sănătate din Owensboro și, în ciuda circumstanțelor, copiii săi au suferit doar câteva zgârieturi și vânătăi.