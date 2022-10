Imagini dramatice. Un incendiu masiv a cuprins calea ferată și mai multe locuințe dintr-o localitate din Mexic

Imagini dramatice într-o localitate din centrul Mexicului. Un incendiu masiv a cuprins calea ferată și mai multe locuințe aflate în apropiere. Potrivit presei locale, flăcările au izbucnit după un camion plin cu combustibil a fost implicat într-un accident rutier și a luat foc.

Zeci de oameni au ajuns la spital din cauza rănilor suferite, dar nu există informații despre persoane decedate. Aproximativ 200 de pompieri au fost implicaţi în operaţiunile de lichidare a incendiului.

Potrivit autorităţilor locale, aproximativ 300 de case sunt în zona în care a avut loc accidentul, iar în jur de 120 au fost cuprinse de flăcări. În acelaşi timp, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate din regiune.

After the #explosion between the pipe and the train in the Mexico subdivision, dozens of homes and vehicles were affected. Civil Protection carried out the evacuation of people who live near the risk area. #Aguascalientes pic.twitter.com/cNIV8i02MG