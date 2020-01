Imagini dezolante pe malul râului Răut. Mormane de gunoi poluează mediul în apropierea localităţii Ivancea, din raionul Orhei

Chiar la intrarea în localitatea Ivancea, pot fi observate grămezi de pungi, sticle, hârtii, precum şi bucăţi de beton. Locuitorii comunei spun că situaţia se agravează de la an la an.„- De ce aduc aici oamenii, gunoiul?- Că-s porci, așa s-au învățat. Este, umblă tractorul strânge gunoiul la fiecare poartă”.„Fiecare cu rușinea lui, oamenii sunt diferiți. Înțelegem că nu-i normal, da eu spun de mine, departe nu mă duc,eu trăiesc aici, aud noaptea, mașinile umblă, dimineața mă scol, hârtie și sticle și ce vreți acolo, duceți-vă și vedeți, ce poți să spui”.„Merge tractorul vinerea și încarcă. Da eu știu cine acolo aruncă. Cred că în mahala ceea care trăiesc pe acolo că n-au să ducă de aici gunoiul în vale”.„Noi o să ne adresăm din nou la primărie să vedem ce acțiuni au întreprins ei, întrucât competențele directe în gestionarea deșeurilor îi revin primăriei și o să luăm măsuri deja cu administrația publică locală în cazul în care nu au să întreprindă măsurile necesare de lichidare a gunoiștei date. Riscă o amendă în mărime de la 1.500 la 3.000 de lei”, a spus inspectorul de mediu din Orhei, Constantin Busuioc.„Eu sunt primar de două luni de zile, de aceea noi am fost și cu consilierii, ne-am uitat, am hotărât că cum se dis-primăvărează facem curățenie pentru că acestea îs de ani de zile acumulate gunoiștele celea care sunt neautorizate. Vom face curățenie, trebuie de nivelat de îndreptat și de început de aici de la Ivancea și de trecut până la Brănești”, a comunicat primarul comunei Ivancea, Boris Ochişor.Totodată, edilul spune că problema este una mai complexă, aşa cum cele trei sate din comuna Ivancea: Brăneşti, Furceni şi Ivancea au locuri autorizate de depozitare a gunoiului, dar acestea sunt pline. Primarul spune că a identificat un teren pentru o gunoişte comună a celor trei sate, dar are nevoie de autorizaţii suplimentare pentru a demara lucrările de amenajare.