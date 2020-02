IMAGINI DEZOLANTE în curțile mai multor case de pe strada Alexei Sciusev. Ştefăniţă: Epidemie de coronavirus, în stil moldovenesc (FOTOREPORT)

Mormane de mizerie în centrul Capitalei. Mai multe curţi de pe strada Alexei Sciusev au devenit adevărate gropi de gunoi. Deşeurile pot fi observate chiar de la ferestrele angajaţilor Băncii Mondiale din Moldova, care dau spre curţile respective. Directorul Agenţiei pentru Inspectarea şi Restaurarea Monumentelor, Ion Ștefăniță, îndeamnă Primăria să ia măsuri urgente.



Imaginile dezolante sunt din curțile mai multor case de pe strada Alexei Sciusev 54, 58 și 60. Ion Ştefăniţă a postat un mesaj pe facebook şi a comparat situaţia cu o epidemie de coronavirus, în stil moldovenesc.

Locatarii curţilor vizate au refuzat să vorbească în faţa camerei de filmare, iar unii chiar au bruscat echipa Publika TV:



"- Mergi de aici, ți-am spus. Și tu, pleacă!

- Ia-ți camera, am spus.

- Te rog să te liniștești".



Locuitorii din zonă spun că deşeurile le afectează tuturor sănătatea:



"- Păi dacă e gunoi, voi cum vă gândiți? Nu afectează? Foarte mult afectează, e clar.

- Ce ar trebui să facem noi?

- Noi trebuie să facem?

- Cine ar trebui?

- Primăria, doamnă. Sunt oameni care fac așa ceva".



"Gunoiul poate afecta sănătatea oamenilor. Trebuie să avem grijă nu doar de noi, ci și de cei din jur. De exemplu, în țara mea, tomberoanele sunt amplasate sub pământ. Acestea au un buton pe care îl apeși cu piciorul și se deschid ușile. Acolo este o cutie în care pui gunoiul. Aşa că mirosul urât de la deșeurile aruncate nu există".



"Oamenii sunt de vină, nu instituțiile. Dacă fiecare și-ar educa copiii să nu arunce gunoiul la întâmplare și singuri ar respecta această regulă. La noi ar fi curat peste tot".



Directorul Agenţiei pentru Inspectarea şi Restaurarea Monumentelor, Ion Ștefăniță, susţine că mai multe curți din centrul istoric al Capitalei sunt în situaţii similare.



"Atunci când am intrat în toate curțile urbane, cercetând Chișinăul subteran, am dat și de această realitate tristă, pe care o avem în curțile urbane. Este un dezastru, fie veți merge pe strada Maria Cebotari 15, 31 August, strada Sciusev, dar noi suntem în inima orașului", a precizat Ştefăniţă.



El susţine că problema ţine de locatarii problematici din zonă, însă responsabili de rezolvarea acesteia sunt autoritățile locale, încât terenurile aparțin Primăriei.



"Atunci când nu ai cu cine discuta, evident că trebuie să își asume această responsabilitate municipalitatea. Ca respectiv, prin entități de profil, ca Direcția Locativ Comunală, Spațiii Verzi, toți împreună, pentru că noi suntem pe un teritoriu municipal, trebuie să își facă lucru", a declarat șeful Agenţiei pentru Inspectarea şi Restaurarea Monumentelor.



Edilul Capitalei, Ion Ceban susține că nu cunoaște situaţia: "Vom interveni și aici. Am să îmi fixez".



Contactat telefonic, șeful Direcției "Servicii Locativ - Comunale", Vasile Efros, spune că responsabili de evacuarea deșeurilor sunt cei care utilizează terenurile, deci locatarii din zonă. Funcţionarul public dă asigurări că persoanele respective vor fi obligate să facă curățenie în 48 de ore, în caz contrar, vor fi amendaţi cu până la 1800 de lei.