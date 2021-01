Imagini de poveste: „Copacul vieții” descoperit pe fundul unui lac din Australia (VIDEO)

Fotograful amator Derry Moroney a descoperit un „copac al vieții” într-un lac aflat pe coasta de nord a Australiei, relatează BBC.

„Am fost foarte impresioat”, a spus Moroney.

„ Acum luni mi-am cumpărat o dronă și am început să explorez împrejurimile. Am văzut lacul și am fost uluit de peisaj”, a povestit el.

Fotograful a explicat că ceea ce seamănă a fi un copac este de fapt un estuar, iar între lac și plajă sunt mai mulți arbori de ceai.

„În timpul furtunilor, când apa ajunge pe țărm datorită mareelor înalte, uleiul de la arborii de ceai se scurge înapoi în lac și creează astfel ramurile „copacului vieții”, a explicat fotograful.

Moroney a făcut mai multe fotogafii din dronă, când condițiile meteo erau diferite, obținând de fiecare dată imagini în alte culori.

Imaginile postate pe Facebook au fost apreciate și distribuite de sute de ori.