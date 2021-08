Imagini de la locul tragicului accident de la Lozova. Declaraţiile martorilor

Un bărbat a murit, iar alţi patru oameni, printre care şi doi copii au fost transportaţi de urgenţă la spital în stare gravă. Accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, din vina şoferului care a decedat, spun martorii. Aceştia au precizat că el circula cu viteză excesivă.

"Potrivit martorilor, autoturismul implicat în accidentul rutier venea din direcţia satului Ciuciuleni. În intersecţie şoferul nu a cedat trecerea şi s-a lovit violent într-un tir care se deplasa pe traseul Chişinău-Leuşeni."



Conducătorul tirului în care s-a izbit violent celălalt şofer spune că circula regulamentar. Totul s-a întâmplat atât de repede că nici măcar nu a reuşit să frâneze, a mai precizat el.



"Veneam dinspre Leuşeni. Când am întors capul încoa el venea cu o viteză straşnică. Nu puteam să fac nimic. Eu nu aveam nici 60 de kilometri la oră, mergeam la deal. Să se lovit în roată, puteau să ardă toţi. El avea vreo 100 şi ceva de kilometri la oră."



Martorii accidentului sunt pur şi simplu şocaţi de cele întâmplate.



"O bubuitură am auzit, mai mult nu am văzut nimic. - V-aţi speriat? Da, da. Maşina era în şanţ şi mai mult nimic. - Dar pasagerii? Erau scoşi deja. În ce stare erau copii şi femeia? Inconştienţi erau. Şi copii plângeau amândoi."



"Un copil am văzut când a ieşit. Eu n-am fost acolo. Ce vârstă avea copilul? Cam aşa, vreo 11 ani. A alergat deja lumea acolo şi au început a-i salva."



"În urma accidentului rutier, automobilul a derapat de pe traseu şi s-a răsturnat într-un şanţ de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de violent încât maşina s-a transformat într-un morman de fiare."



Ofiţerul de presă de la institutul de medicină urgentă, Dorina Arsene a precizat pentru postul nostru de televiziune că cei doi adulţi sunt în stare gravă, internaţi la terapie intensivă. Deocamdată nu se cunoaşte nimic despre starea copiilor şi nici unde sunt spitalizaţi. Oamenii legii investighează cazul pentru a stabili toate circumstanţele producerii accidentului.