Imagini de GROAZĂ. O nouă ploaie cu rachete a căzut sâmbătă noaptea asupra Tel Avivului

O nouă ploaie cu rachete a căzut sâmbătă noaptea asupra Tel Avivului. Din imaginile surprinse de localnici se vede cum proiectilele lansate din Fâşia Gaza sunt distruse de sistemul antirachetă al Israelului, în timp ce se aud sirenele.Atacuri cu rachete au fost lansate din Fâşia Gaza şi pe parcursul zilei de sâmbătă. Zeci de oameni care se odihneau pe o plajă din Tel Aviv au început să alerge în toate părţile după ce au început să răsune sirenele.Israelul a ripostat cu bombardamente. Clădirea în care îşi au sediile mai multe agenţiile de presă, inclusiv Associated Press şi Al Jazeera, a fost distrusă. Oamenii au avut la dispoziţie doar o oră pentru evacuare."Eram în clădire atunci când proprietarul ne-a spus că trebuie să anunţăm toate lumea să plece de acolo. Eu împreună cu echipa mea am părăsit imediat clădirea."Organizaţia Naţiunilor Unite s-a arătat îngrijorată de distrugerea clădirii în care se află sediile agenţiilor de presă. În replică, autorităţile de la Tel Aviv au declarat că acolo erau şi oficiile serviciilor secrete ale grupării Hamas. Între timp, Statele Unite au oferit detalii despre discuţiile purtate cu reprezentanţii Israelului, ai Fâşiei Gaza şi ONU privind detensionarea situaţiei. Casa Albă a anunţat că emisarul american a sprijinit Israelul, declarând că ţara are dreptul să se apere şi a cerut părţilor implicate în conflict să continue negocierile.