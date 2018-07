IMAGINI DE GROAZĂ în centrul Capitalei. Tineri drogaţi, găsiţi în stare de inconştienţă pe strada Veronica Micle (VIDEO)

Cinci băieţi drogaţi, printre care şi un minor, au fost prinşi de poliţişti în plină stradă. Tinerii au fost găsiţi în stare de inconştienţă pe scările unui oficiu de pe strada Veronica Micle din Chişinău.

Băieţii, care au între 15 şi 24 de ani, au fost reţinuţi de oamenii legii azi-dimineaţa în timpul unei patrulări de rutină. Suspecţii au fost agresivi şi cu echipa de filmare.

Lângă tinerii drogaţi au fost depistate şi mai multe recipiente utilizate pentru consumul de narcotice.

"Ei ştiu cum au ajuns aici? Ei deseori se află prin preajmă. Cunosc foarte bine locurile date. Au fost stabilite mai multe pacheţele cu masă vegetală. Ei recunosc că au consumat ceva? Nu, nu recunosc", a menţionat Ion Axentie, comandant de grupă la INP.

În faţa camerei, unul dintre tineri a recunoscut că a consumat droguri: "Aţi consumat droguri? Ce s-a întâmplat? - Da, de toate am consumat. Da, şi am adormit aici pe scări. Cum vă simţiţi? Fain ".

Tinerii au fost escortaţi la Inspectoratul de Poliţie Centru pentru a fi audiaţi. Nici unul dintre ei nu este locuitor al Capitalei. La faţa locului a intervenit şi o ambulanţă care i-a acordat ajutor medical minorului de 15 ani.



"De îngrijiri medicale a avut nevoie doar minorul. Nişte pastile şi apă pentru a-şi reveni", a explicat Ion Axentie.



Locuitorii din zonă spun că i-au mai văzut pe aceşti tineri în cartierele din centru:



"Când am trecut ei stăteau grămadă, altceva nimic. Ei demult stau prin această zonă".



"Eu am venit când poliţia a venit, nu ştiu ce a fost până la venirea oamenilor legii. A venit ambulanţa şi asta e tot ce am văzut".



Tinerii riscă dosare penale. Unii dintre suspecţi au fost anterior judecaţi pentru alte infracţiuni.

La sfârşitul lunii iunie, alţi trei tineri au fost surprinşi de jurnaliştii Postului "Vocea Basarabiei" sub influenţa substanţelor narcotice. Băieţii drogaţi au fost filmaţi în plină zi chiar în faţa Casei Presei din centrul Capitalei.

