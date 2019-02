Imagini cu MOMENTUL PRĂBUŞIRII unui BLOC din Istanbul. Cauza incidentului, necunoscută încă

Echipele de salvare din Turcia au căutat toată noaptea prin molozul blocului de apartamente cu opt etaje, prăbuşit miercuri după-amiaza într-un cartier din Istanbul.

Căutări disperate în Istanbul, după ce blocul de apartamente s-a prăbuşit, aparent fără nicio explicaţie/ Imagini cu momentul colapsului

Surveillance footage captured the moment an eight-story building collapsed in Istanbul, Turkey, sending occupants fleeing. Officials say at least two people were killed. https://t.co/a6bJMHz775 pic.twitter.com/NpeXxnCrzX