(IMAGINI CU IMPACT EMOŢIONAL) A aruncat cu o săgeată într-o cățelușă, care i-a intrat prin cap și a ieșit prin spate: Sper să arzi în iad

O cățelușă a supraviețuit ca prin minune după ce a fost străpunsă de o săgeată care i-a intrat prin cap și a ieșit prin spate. Se oferă recompensă pentru găsirea autorului acestei fapte oribile, scrie eva.ro.

Loca, o cățelușă de numai cinci luni, a avut mare noroc. Ea a fost găsită, săptămâna trecută, cu o săgeată înfiptă în cap, care i-a străpuns și spatele, și a fost dusă imediat la o clinică veterinară din Columbia, Carolina de Sud, unde medicii au constatat că săgeata a ratat de puțin organele vitale.

Familia care o îngrijea a găsit-o pe Loca în spatele curții, iar atacatorul a fugit. Când a văzut-o în ce hal era, Nikki Sauer, managerul clinicii Paws and Claws Animal a simțit că l-ar strânge de gât pe cel care a făcut așa ceva.

"Pentru nemernicul care a crezut că e Ok să facă așa ceva, sper să arzi în Iad. Nu sunt sigur că ai aflat, dar această cățelușă drăgălașă de 5 luni are o familie, iar mama ei este ofițer de poliție. Au camere pe proprietate și mă rog la Dumnezeu să te fi prins măcar una dintre ele", a scris Sauer pe Facebook.

Familia a dus-o de urgență pe Loca la clinica pentru animale, iar medicii au reușit să o stabilizeze, apoi au operat-o și au scos săgeata, relatează agenția de presă Ferrari.



"Am fost șocați când am văzut radiografia și am observat că săgeata i-a ratat miraculos creierul esofagul și a trecut milimetric pe lângă splină! Este cea mai norocoasă câțelușă ghinionistă din lume", este mesajul clinicii după intervenția chirurgicală.



Potrivit ultimelor informații, animalul s-a refăcut rapid, iar organele sale vitale funcționează perfect. Loca s-a întors acasă, la familia ei, și pare să fi trecut peste șocul pe care l-a trăit.



Clinica a anunțat că oferă o recompensă de 1.500 de dolari pentru orice informație care conduce la prinderea autorului faptei. "Această formă de cruzime trebuuie să înceteze!!! Viața ei contează și Loca merită să i se facă dreptate pentru o asemenea cruzime!", se arată pe pagina de Facebook a clinicii.