IMAGINI CRUNTE! Zeci de brazi, aruncați și abandonați în mijlocul drumului în sectorul Buiucani al Capitalei (FOTO)

Imagini dezolante în prima zi a anului 2018 pe o strada din Chişinău. Zeci de brazi au fost abandonaţi, după ce comercianţii nu au reuşit să vândă pomii de Crăciun şi nu au vrut să reducă din preţuri nici măcar în ajun de Revelion.

Brazii înalţi şi stufoşi au fost lăsaţi alandala pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al Capitalei.

Tabloul a trezit nemulţumirea multor trecători.

"Mi-i jale că nu trebuia să-i taie că sunt foarte frumoşi şi greu se cresc şi au tăiat atâţia foarte mulţi anul acesta. Lumea nu are bani, nu are pe ce să-i cumpere".



"Se vede că nu mai au nevoie, nu se întreabă".



"Aşa de scump cereau pe ele şi nu au dat la oameni mai ieftin să folosească şi ei, şi oamenii, dar iată le-au zvârlit".



"Le-au vândut cu 700 de lei şi-n loc să cedeze preţul, ei le-au lăsat aici degeaba. Pentru ce?!Eu le-aş pune amendă să măture o săptămână strada din vale până în deal".



Unii au profitat de faptul că pomii de Crăciun au fost abandonaţi şi şi-au luat câte unul acasă.



"Vrem să luăm un brad şi să-l aducem bunicii ca să o bucurăm. Oricum plecăm la ea cu daruri şi m-am gândit de ce să nu iau unul."



Alţii au penit din crengile acestora pentru le folosi la medicina netradiţională.



"Am să fierb crengile astea de brad şi am să răsuflu cu aerul acela şi o să mă lecuiesc de răceala".



Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei au declarat că se vor autosesiza în acest caz şi vor întreprinde măsuri pentru a identifica agenţii ecomici care au lăsat brazii. În ultima zi a anului, unii comercianţi au tăiat, totuşi, din preţurile pomilor de Crăciun.

Un brad de doi metri costa de patru ori mai ieftin decât la mijlocul lunii decembrie. În acest an, Agenția “Moldsilva” a pus în vânzare 58 de mii de brazi naturali, cu 10 mii mai mulţi decât în 2016.



Pe rețelele de socializare au fost postate poze cu brazii abandonați și au apărut un val de nemulțumiri și comentarii despre această faptă rușinoasă.