IMAGINI APOCALIPTICE. O furtună de nisip a lovit Capitala Turciei: Şase persoane, rănite

O furtună de nisip a lovit sâmbătă Ankara, capitala Turciei, informează agenţia de presă turcă Anadolu. Din primele informaţii, şase persoane au suferit răni uşoare, după ce au fost lovite de „obiecte zburătoare“, a scris pe Twitter Vasip Sahin, guvernatorul capitalei, transmite adevarul.ro.

În urma furtunii de nisip, „nu au fost pânâ acum raportate victime sau pagube materiale“, a adăugat guvernatorul Ankarei.

Furtuna de nisip a lovit prima dată în districtul Polatli al capitalei şi apoi s-a răspândit în întregul oraş.

Primarul din Polatli, Mursel Yildizkaya, a spus că întregul district a fost acoperit de un nor mare de praf şi că mici incendii au izbucnit din cauza fulgerelor, dar focurile au fost stinse.

WOW... Large approaching #sandstorm reported from #Ankara, Turkey this afternoon 12th September! #severeweather Report by @xenit15 thanks; pic.twitter.com/PnpDDH0ZJ2