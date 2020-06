IMAGINI APOCALIPTICE într-un sat din raionul Ialoveni. Mai multe gospodării au fost înghiţite de ape (VIDEO)

Imagini apocaliptice în satul Hansca din raionul Ialoveni. Ploaia puternică de duminică seara a spălat grădinile oamenilor, a distrus curţile mai multor gospodării, iar în unele, şuvoaiele au intrat până în case. Sătenii spun că o ploaie mai violentă nu au văzut. Gospodarii au privit neputincioşi cum toată munca lor se duce pe apa sâmbetei.



Într-o oră şi jumătate, cât a durat ploaia, şapte gospodări de pe valea satului au fost înghiţite de ape. Oamenii nu au reuşit nici măcar să-şi adăpostească animalele. Acum curţile lor sunt pline cu nămol.



Luni dimineaţă localnicii încercau să salveze electrocasnicele din case, hainele şi mobila.



"Gardul a fost doborât, motocultorul a fost luat de apă. L-am scos aseară târziu din râpă. Maşina a fost inundată. E a unei rude care e la noi în ospeţie. Piscina gonflabilă a copiilor a fost distrusă, nici nu s-au folosit de ea. În general, e munca de o viaţă. Acolo era o bucată bună de grad, dar s-a dus", a menţionat Olesea Bostănică, locuitoare a satului Hansca.



Şuvoaiele au luat tot ce le-a stat în cale, iar în unele gospodării au scos butoaiele din beci.



"Când am deschis uşa, pluteau butoaiele. Am ieşit de aici, pentru că m-am speriat. Butoaiele erau scoase în drum. Cum au ieşit ele de aici, idee nu am", a spus Maria Gavriliţa, locuitoare a satului Hansca.



Peste gard, o altă familie scoatea nămolul din casă.



"Întotdeauna când sunt ploi mari ne inundă. Şi ocoalele pentru păsări au fost inundate, aşa e tot timpul la noi. Grădina e toată distrusă. Nu ştiu, nu o să avem nimic în acest an", a menţionat Alina Cernega, locuitoare a satului Hansca.



Ploaia puternică a distrus şi aproape 70 la sută din drumurile din sat.



"Bugetul Primăriei Hansca este limitat, nu am putea acoperi suta de procente, toate pagubele provocate în seara zilei de ieri, dar sperăm că vom primi ajutor de la autorităţi, cel puţin să primim tehnică, dacă o să fie posibilitate", a declarat Elena Moşneguţu, primarul satului Hansca.

PUBLIKA.MD aminteşte că salvatorii şi pompierii au intervenit în mai multe localităţi din ţară care au avut de suferit din cauza precipitaţiilor abundente de aseară. Potrivit datelor IGSU, ploile au afectat mai multe drumuri locale în satele Costeşti şi Horeşti din raionul Ialoveni. De intervenţia salvatorilor a fost nevoie şi în satele Buţeni din raionul Hînceşti, Bleşteni din Edineţ sau Tochile Răducani din Leova, unde apa a distrus culturi agricole şi a inundat beciurile şi ogrăzile oamenilor.