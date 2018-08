IMAGINI APOCALIPTICE în Bologna după ce un camion încărcat cu substanţe explozibile s-a ciocnit cu o maşină

Imagini apocaliptice pe o autostradă din apropierea aeroportului din Bologna, Italia. O deflagraţie puternică s-a produs după ce un camion încărcat cu substanţe explozibile s-a ciocnit cu o maşină.

În urma accidentului, un nor dens de fum şi foc s-a ridicat spre cer, fiind vizibil din toate colţurile oraşului.

Nu se cunoaşte, deocamdată, dacă au fost înregistrate victime.

La faţa locului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, medici şi poliţişti. Accesul în zonă a fost complet blocat.

#Bologna A fuoco il ponte della tangenziale uscita 3,che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario.Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti (Video non realizzato da me) pic.twitter.com/IzYTg1MMpL