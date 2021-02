Imaginea zilei: O mamă a uitat că a folosit soluţie autobronzantă şi a început să-şi alăpteze bebeluşul (FOTO)

O fetiţă model din Rusia și prietena ei, amândouă de 12 ani, au murit după ce au căzut de pe o clădire de 17 etaje, din Samara, în sud-vestul Rusiei. Fetițele făceau parte dintr-un ”grup al morții” cu ”tematica” Harry Potter, care se răspândește rapid în mediul online.

Keziah Jozefiak se pregătea să iasă în oraş cu partenerul ei James Smith, în vârstă de 21 ani, motiv pentru care a decis să folosească soluţia autobronzantă.

Înainte să plece a hotărât să îşi alăpteze fiul de doar 5 luni, Raf, care se trezise flămând.

Întrucât băieţelul este hrănit exclusiv prin alăptare, mama lui, în vârstă de 20 de ani, nu s-a gândit de două ori înainte de a-şi hrăni bebeluşul, în ciuda autobronzantului care nu a mai avut astfel timp să se usuce în mod natural.

După ce Raf a terminat, Keziah a observat eşecul şi a izbucnit instant în râs. Micuţul avea un cerc de culoare portocalie care îi acoperea jumătate din faţă, din cauza autobronzantului, imagine care a fost asemănată pe reţelele de socializare cu personajul lui Homer Simpson din desenul animat, scrie observator.tv.

Tânăra a împărtăşit o fotografie cu băieţelul în mediul online, amuzându-se de situaţia neaşteptată dar foarte comică. Peste 101.000 de persoane au apreciat fotografia devenită astfel virală, oamenii au lăsat comentarii şi au distribuit-o mai departe, potrivit The Sun.

„Când m-am uitat în jos la Raf am izbucnit în râs. Nu-mi venea să cred că bronzul meu se mutase pe faţa lui. Apucasem să folosesc soluţia în timp ce el dormea, gândindu-mă că voi avea timpd estul cât să se usuce, dar apoi s-a trezit flămând şi nu mi-am dat seama că dacă îl voi alăpta îl voi păta şi pe el de culoare. Am făcut o poză și am trimis-o prietenelor mele și toți au râs. Toată lumea consideră că este hilar, mama mea m-a sunat în lacrimi, atât de amuzant i s-a părut.” a povestit Kez.

Keziah se bronzează de obicei o dată pe săptămână și o aplică seara, apoi se spală înainte de culcare, astfel încât autobronzantul să nu intre niciodată în contact cu fiul ei.

A durat o oră până când mama panicată a îndepărtat hilarul eșec al bronzului de pe fața băiețelului ei.

„Am folosit ulei pentru bebeluși și șervețele pentru bebeluși ca să îl curăţ. Din fericire bronzul pe care îl folosesc nu i-a afectat pielea” a adăugat tânăra mămică.