IMAGINEA ZILEI: Momentul în care doi tineri s-au oprit și privesc cum mai mulți polițiști ajută un autocar blocat în zăpadă

Ninsoare din luna martie a dat bătăi de cap mai multor şoferi. Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, unele mijloace de transport au rămas blocate pe străzi. Pentru cei care au avut nevoie de ajutor, angajații Inspectoratului Național de Poliție (INI) au fost prezenți la datorie.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cum doi tineri s-au oprit și privesc cum mai mulți polițiști ajută un autocar blocat în zăpadă.



"Bd. Grigore Vieru, doi tineri stau si se uita cum politistii incearca sa ajute in trafic un autobuz. Realizez ca in ziua de azi lipseste acea tendinta a oamenilor de a da o mână de ajutor! Stim doar sa cerem, dar sa oferim ceva nu suntem in stare #Omenie #Politistiladatorie", a scris un utilizator facebook.