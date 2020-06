IMAGINE ŞOCANTĂ surprinsă în timpul protestelor din SUA. Polițist, cu arma scoasă și degetul pe trăgaci, în fața unei copile

Imagine şocantă suprinsă în timpul protestelor din SUA. Un copil, purtat pe umeri de un bărbat, privește cum un polițist stă cu o armă îndreptată în direcția ei, scrie a1.ro.

Fotograful Richard Grant a suprins scena în timpul protestelor de duminică, din Long Beach, California. Imaginea a devenit virală, însă mulți au susținut că ar fi, de fapt, un trucaj.

Fotografia are un impact emoțional uriaș. Un polițist ține în mână și pare că se pregătește să tragă dintr-o armă cu gloanțe de cauciuc. La doar un pas, în fața lui, un tată își ține pe umeri fiica, ce pare să fie îmbrăcată într-un costum de super-erou. Cea mică are privirea blocată pe țeava armei.

După ce a fost acuzat că ar fi trucat poza, Grant s-a apărat pe Twitter, explicând că singura modificare pe care a făcut-o a fost să o reîncadreze. În apărarea sa, a postat imaginea inițială, precum și o altă fotografie, făcută din alt unghi, în care apar tatăl și copila.

This is an uncropped photo with no color correction. I used a 24 -70mm lens at 70mm and f 3.5. pic.twitter.com/5BQbMpRUV3