Ilegalităţi pe un şantier din Capitală: Proprietarul nu are plan de urbanism, nici autorizaţie

"Ceea ce mi-a dat mie clar semnalul că aceste lucrări sunt făcute fără documente permisive este polistirenul, un material interzis la reconstrucţia faţadei monumentelor de arhitectură.", a menționat Victor Bunescu, consilier independent.Bunescu a prezentat ilegalităţile de pe şantier în mai multe filmuleţe, dar Pretura şi Primăria nu s-au sesizat. După două săptămâni, primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut stoparea lucrărilor într-o postare pe Facebook.Potrivit pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, lucrările trebuiau executate în baza certificatului de urbanism şi a unui proiect."Când am depistat abaterile corespunzătoare, atunci am şi reacţionat. Deci, domnul a fost sancţionat, i-a fost întocmit proces verbal şi au fost stopate executarea acestor lucrări.", a spus Pavel Rusu.Întrebat de postul nostru de televiziune dacă proprietarul va fi obligat să scoată plăcile de polistiren, Rusu a menţionat că procedura va fi stabilită, dacă proprietarul imobilului va obţine sau nu certificatulul de urbanism şi autorizaţia de construire.Locuitorii din Chişinău spun că astfel de încălcări ar trebui sancţionate drastic."Fiecare cum face ce vrea, vopseşte, repară, trebuie amendat nu cu 30 de mii, dar cu 60 de mii. Atunci vor merge la Primărie pentru a vedea documentele şi vor înţelege dacă poate fi făcut aşa sau nu.""Nu este bine, în timp, polistirenul se deformează şi nu are aceeaşi tărie ca şi cimentul sau alte materiale de construcţie.""Incorect, trebuie să fi un plan urbanistic, atunci va fi bine."Contactat de postul nostru de televiziune, proprietarul clădirii ne-a cerut să revenim mai târziu cu un apel, apoi nu a mai răspuns la telefon.Clădirea de pe strada Bulgară 24 din Chișinău este monument de arhitectură de însemnătate locală. Imobilul a fost construit la începutul secolului al XX-lea şi are faţada în stil eclectic.