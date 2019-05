Ilan Șor vrea să renoveze toate pasajele subterane din sectorul Botanica. Ce spune primarul Capitalei, Ruslan Codreanu

Partidul Politic ŞOR cere permisiunea autorităţilor Capitalei de a renova toate pasajele subterane din sectorul Botanica, după modelul celui din zona Aeroportului Chişinău, inaugurat acum o săptămână. O solicitare în acest sens a fost depusă la primărie de către liderul formaţiunii, Ilan Șor, și vicepreședintele partidului, Petru Jardan.

La rândul său, primarul interimar Ruslan Codreanu susţine că nu a văzut deocamdată solicitarea şi a reiterat faptul că primăria are propriul plan de renovare a subteranelor din oraş.



"Noi am alocat anul acesta pentru reparaţia subteranelor 10 milioane, nu doar pentru cele de la Botanica. Cum am zis, în total opt subterane anul acesta vor fi reparate", a menţionat Ruslan Codreanu.



Demersul a fost transmis după ce acum o săptămână Ilan Şor, care este şi preşedintele consiliului de administraţie al companiei care gestionează aeroportul Chişinău, a inaugurat trecerea subterană de lângă aerogară şi a promis locuitorilor că toate pasajele din sector vor arăta la fel.

Reparaţia trecerii subteran a început acum două luni, timp în care s-a restabilit sistemul de evacuare a apelor pluviale şi instalat sistemul de iluminare și de supraveghere video.

Totodată, au fost reconstruite scările, au fost amenajate rampe de acces şi au fost vopsiți pereţii. Un alt element deosebit al pasajului este acoperișul cu carcasă din metal cu arcuri, care crează impresia că ai intra în avion.

Mai mult, în zona trecerii subterane, au fost amplasate bănci şi plantate flori. Lucrările au costat cel puţin 1,5 milioane de lei.