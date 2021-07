Ilan Şor solicită anularea mandatului de arestare pentru a putea veni în ţară

Ilan Şor solicită magistraţilor Curţii de Apel Cahul să îi anuleze mandatul de arestare pentru a putea veni în ţară. Demersuri similare a înaintat Procuraturii Anticorupţie şi Procuraturii Generale. Politicianul se plânge că îi este încălcat dreptul legal de a se putea prezenta la şedinţele de judecată şi a se implica activ în campania electorală pentru alegerile parlamentare. În acest sens, Şor susţine că este gata ca în 8 iulie să se prezinte la Procuratura Generală.



"Eu sunt concurent electoral, preşedinte al unei formaţiuni care participă la alegeri. Am tot dreptul la condiţii egale cu ceilalţi concurenţi. Această situaţie este similară cu decizia din 2015 când am fost eliberat din arest la domiciliu pentru a participa la alegerile locale pentru a fi primar la Orhei", a menționat Ilan Şor, candidat Partidul Şor la alegerile parlamentare.



Am trimis o solicitare Curţii de Apel Cahul pe seama cererii lui Ilan Şor, iar reprezentanţii instituţiei ne-au promis că ne vor da un răspuns în cel mai scurt timp. Ilan Şor susţine că arestul preventiv pus pe numele său este ilegal. Totodată, acesta dă asigurări că dacă revine în ţară va putea oferi tot sprijinul necesar pentru întoarcerea miliardului furat.

Politicianul susţine că dacă solicitarea lui faţă de autorităţi va rămâne fără răspuns, atunci acţiunile pot fi calificate ca sabotaj, iar rezultatele alegerilor vor putea fi chiar contestate. Ilan Şor a fost condamnat de prima instanţă la 7 ani şi 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis într-un dosar privind frauda bancară. În iulie 2019, el a fost anunţat în căutare internaţională, după ce Procuratura Anticorupţie a declarat că acesta a părăsit ilegal teritoriul ţării.