Ilan Șor: Maia Sandu şi conducerea unor instituţii de stat că nu doresc cu adevărat recuperarea prejudiciului din frauda bancară

Ilan Șor îi acuză pe Maia Sandu şi conducerea unor instituţii de stat că nu doresc cu adevărat recuperarea prejudiciului din frauda bancară.

"Cineva spunea că miliardul a fost furat fără ca statul să opună rezistență, eu vă spun că statul opune rezistență ca acesta să fie returnat. Au trecut deja trei săptămâni de când acționarii s-au oferit să răscumpere creditele neperformante, dar noi nu am primit niciun răspuns, nimeni nu s-a obosit să discute cu noi. Aşa vor aceşti oameni să recupereze banii", a declarat președintele Partidului ”ȘOR”, Ilan Șor.



Purtătoarea de cuvânt a Maiei Sandu, Sorina Ştefârţă, a spus că Preşedinţia încă analizează propunerea lui Ilan Şor şi va reveni, ulterior, cu un răspuns. Pe de altă parte,Ilan Şor crede că subiectul este folosit exclusiv în scopuri de PR.



Anterior, Ilan Şor a anunţat că împreună cu acționarii celor trei bănci lichidate e gata să plătească 5,2 miliarde de lei din prejudiciul calculat în dosarul fraudei bancare, iar ulterior să recupereze banii de la beneficiarii reali ai furtului. În acest sens, preşedintele Partidului Şor a expediat demersuri Băncii Naţionale, Procuraturii Generale, Ministerului Finanţelor şi Preşedinţiei. BNM a precizat într-un răspuns oficial că demersul poate fi înaintat doar în cadrul procedurilor judiciare deja demarate. Iar Procuratura Anticorupţie a anunţat că nu poate stabili modul de examinare a solicitării deoarece aceasta nu e suficient de clară şi precisă. Ministerului Finanţelor şi Preşedinţia susţin că încă analizează propunerile.



Ilan Șor a avut o replică şi la acuzaţiile lansate de oponenţii săi, care susţin că Partidul "ŞOR" ar folosi bani furaţi pentru implementarea proiectelor sociale şi de infrastructură în Orhei şi alte localităţi.



Politicianul a reiterat că nu a luat niciun ban din sistemul bancar moldovenesc și a precizat că banii pentru investițiile de la Orhei provin din afacerile familiei sale şi din bugetul local, care a crescut cu implicarea sa.

"Am obligat oamenii de afaceri să plătească taxe. Da, am majorat impozitele pentru unele activități economice, precum vânzarea de alcool sau ţigări. De fapt, noi am obligat oamenii de afaceri să se împartă cu cetăţenii. Şi în al treilea rând, am pus pe picioare întreprinderile municipale și le-am făcut profitabile", a spus Ilan Șor.