IGSU a organizat un flashmob în parcul Dendrariu din Capitală, cu scopul de a informa copiii cu privire la victimele înecate

Pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de victime înecate la scăldat, la iniţiativa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 20 de copii de la o tabără cu sejur de zi au organizat un flashmob în parcul Dendrariu din Capitală.La final, copiii au format cifra 10, în amintirea micuţilor care s-au înecat anul acesta.Evenimentul a inclus şi o ştafetă sportivă pentru care au îmbrăcat vesta de siguranţă şi au aruncat colacul de salvare.Salvatorii le-au prezentat copiilor cum decurge o intervenţie specifică."Am prezentat echipamentul de scufundare pentru efectuarea scufundării şi echipamentul de salvare pe gheaţă, pe apă."Adolescenţii au fost încântaţi de eveniment şi vor ţine cont de recomandări."- De la început eram cam ruşinat că o să mă arate la televizor, dar după mi-a părut chiar interesant şi am învăţat multe lucruri noi.- De exemplu ?- De exemplu nu ştiam cum se salvează oamenii.""Mi s-a părut foarte interesant şi educativ. Astăzi am învăţat pentru prima oară cum se folosesc aceste echipamente şi sper că-mi vor fi de ajutor.""În general a fost foarte interesant şi folositor.- Ce ţi-a plăcut cel mai mult ?- Cel mai mult mi-a plăcut echipamentul."Reprezentanţii IGSU le-au reamintit copiilor regulile ce trebuie respectate la scăldat."Regulile sunt destul de simple. Cum ar fi, scăldatul în locurile autorizate, scăldatul sub supravegherea maturilor, părinţilor şi alte reguli destul de simple care vor fi prezentate în pliatul nostru pe care îl vom distribui tuturor copiilor noştri."Copiii au primit diplome de participare.De la începutul anului, în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 63 de oameni, între care 10 minori.