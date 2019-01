IGP: Numărul poliţiştilor atacaţi în timpul misiunilor, în creştere

foto: publika.md

Tot mai mulţi poliţişti sunt atacaţi în timp ce îşi exercită misiunea. Doar anul trecut, aproape o sută de inspectori au fost insultaţi sau agresaţi, arată datele IGP. Printre aceştia se numără şi Marcel Şeremet, agent de patrulare care, recent, a urmărit un şofer vitezoman. Când a fost reţinut, conducătorul auto, ameţit de alcool, s-a dat în spectacol.



"În momentul reţinerii chiar a început să mă numească cu cuvinte necenzurate şi comunicând că o să am probleme, chiar voi fi eliberat din funcţie de la serviciu. Au fost ameninţări de genul că mi-ați rupt coastele", a spus Marcel Şeremet, poliţist de patrulare.



Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de ultragiere a unui poliţist a fost în 2016, când un şofer a lovit intenţionat cu maşina agentul de patrulare. Anume pentru a învăţa să reacţioneze corect şi eficient în asemenea situaţii, poliţiştii au creat Asociaţia "Scutul demnităţii şi Onoarei ", unde primesc sfaturi de la colegi şi jurişti.



"Cheamă la domiciliu pe poliţist. A doua zi din scandal familial soţul cu soţia, se împacă şi depun cererea la organul abilitat precum că a intrat poliţiştii, dar noi nu i-am permis. Urmează dosarul penal, poliţistul are probleme, cine să îl apere", a spus Oleg Cerneavschi, poliţist.



Iniţiativa de a crea asociaţia îi aparţine unui angajat al Inspectoratului Naţional de Patrulare.



"Periodic ne întâlnim, avem o şedinţă de două- trei ori pe lună şi în orice caz când poliţistul are nevoie de ajutor se apropie la birou avem jurist. Vorbim de problemele care sunt create, care ne combatem zi de zi, cum să procedăm corect, cum să fim corecţi noi, cum să ajutăm societatea şi cum să ne înţeleagă", a spus Andrei Don, preşedintele asociaţiei "Scutul demnităţii şi Onoarei".



Juristul asociaţiei susţine că poliţiştii au dreptul legal să pună cătuşele, să utilizeze spray-ul lacrimogen sau bastonul atunci când sunt ultragiaţi.



"El este reprezentantul statului nu poţi ceda în faţa unui infractor, doar de atâta că el nu se supune sau tu ai o teamă. Fiind la adunările date noi trecem aceste momente", a spus Vladimir Şeremet, avocat.



Asociaţia "Scutul demnităţii şi Onoarei " a fost creată vara trecută.