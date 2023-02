IGP investighează încălcarea aşa-numitei "Legea Alaiba" la meciul amical dintre naţionala de fotbal a Moldovei şi cea a României

Inspectoratul General de Poliţie investighează încălcarea aşa-numitei "Legea Alaiba" la meciul amical dintre naţionala de fotbal a Republicii Moldova şi naţionala de fotbal a României. Federaţia Moldovenească de Fotbal, care a organizat evenimentul în noiembrie, riscă sancţuni pentru faptul că pe stadionul "Zimbru" au fost afişate denumirile a două case de pariuri sportive care sponsorizează naţionala ţării vecine. Preşedintele FMF, Leonid Oleinicenco, susţine că ar încălca normele internaţionale UEFA dacă ar interzice echipelor străine să afişeze publicitatea sponsorilor şi pledează pentru modificarea legii, aşa încât organizaţiile sportive să poată face publicitate companiilor de betting. Şi unii deputaţi PAS, inclusiv preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că e necesar să fie găsită o soluţie legală pentru a evita astfel de situaţii absurde.

"Trebuie să găsim un echilibru. Da e cam absurd, la meciurile de fotbal mai bine să fie în cadru legal. Că oricum dacă interzici, ei merg în tenebru şi oricum cel care a pariat toată viaţa o să mai parieze. Dar promit să mă documentez şi după aia revin, nu vream acum să improvizez. Eu vreau o analiză serioasă, să fie invitaţi jucătorii de pe piaţă care activează şi atunci să luăm o decizie", a spus IGOR GROSU, preşedintele Parlamentului.

Preşedintele Parlamentului Igor Grosu, împreună cu premierul Natalia Gavriliţa şi deputatul PAS Lilian Carp, s-a aflat în tribunele stadionului Zimbru la meciul Moldova-România, unde poliţia a costatat că s-a încălcat legea care interzice publicitatea pentru pariuri sportive. Situaţia delicată de la partida dintre fraţii de pe ambele maluri ale Prutului i-a pus în încurcătură pe poliţiştii moldoveni, care deja a treia lună acumulează probe.

"Cazul a fost înregistrat imediat. Încălcarea nu este comisă de persoane fizice, dar de cele juridice care au admis-o. Colegii noștri acumulează materialul deplin după care va fi prezentat procuraturii, pentru a fi luată o decizie legală", ne-a comunicat Serviciul de Presă al Inspectoratului General de Poliţie. Responsabilii însă au refuzat să ne răspundă la alte întrebări.

Preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Leonid Oleinicenco, ne-a spus că FMF nu poate să le interzică echipelor străine să-și afișeze numele sponsorilor pe stadioanele noastre, chiar dacă aceștia sunt case de pariuri, pentru că este vorba de competiții internaționale, care se desfășoară sub egida FIFA sau UEFA.

"Conform normelor internaționale, noi nu le putem interzice echipelor străine să joace în echipamentul aprobat de UEFA. Altfel, riscăm să ni se interzică să jucăm meciurile de acasă pe teritoriul Republicii Moldova", a mai precizat preşedintele FMF.

Deputatul PAS Lilian CARP spune că, înainte de adoptarea interzicerii publicităţii, a anticipat că aşa-numita "Lege Alaiba" va provoca astfel de situaţii ca cea de la meciul amical Moldova-România şi a adresat mai multe întrebări colegilor de din fracţiune.









"Vorbesc şi de cluburi de fotbal cum a fost Omonia Cipru care de fapt tot are o companie de betting care sponsorizează această echipă, dar şi Real Madrid şi alte echipe care au anumite contracte cu companii de betting 01.46 şi atunci întrebarea pe care am pus-o este ce facem? Retransmitem sau nu retransmitem aceste meciuri sau impunem aceste cluburi să joace meciuri cu uniforme fără logouri. Noi în primul rând trebuie să revenim repede cu un amendamente care să nu se răsfrângă asupra echipelor străine care vin să joace în Moldova şi au deja logoul pe uniform. Asta trebuie repede de făcut şi desigur trebuie discutată demonopolizarea acestei pieţe şi atunci lucrurile vor fi altfel."



Şi deputatul PAS Radu Marian consideră că e necesar să se identifice o soluţie.







"Legea nu are intenția să interzică loteria, jocurilor de noroc sau pariurile. Era vorba de delimitarea publicității. Acum am sesizat și noi această problemă și urmează să discutăm și o să găsim o soluție" Referitor la pariuri sunt cazuri, sunt mai multe țări care, de exemplu, piața este liberalizată, cred că acesta trebuie să fie primul pas să liberalizăm piața și să permitem altor companii de pariuri să intre pe piață. Deja pe reclamă trebuie să discutăm împreună cu colegi, nu trebuie să-mi asum eu. Dar eu mă refer la meciurile de fotbal când vin echipe străine și au reclamă, atunci e clar că".





Preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal consideră că pe lângă liberalizarea pieţii pariurilor sportive e necesar să fie modificată Legea publicității, aşa încât toate organizațiile sportive din Moldova să aibă dreptul să facă publicitate companiilor de betting. Astfel,în opinia lui Oleinicenco, organizațiile sportive vor putea avea surse de finanțare stabile, își vor putea planifica participarea în competițiile naționale și internaționale și vom crea premise pentru obținerea performanțelor sportive.