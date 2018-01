IGP a lansat o campanie în care cheamă poliţiştii acasă! De ce facilităţi vor beneficia aceştia

Autorităţile vor să aducă acasă poliţiştii care muncesc peste hotare. IGP a lansat o campanie în acest sens şi le promite anumite facilităţi moldovenilor din străinătate.

Aceştia vor beneficia de salarii mari şi ar putea ocupa funcţii importante în cadrul instituţiei. Mirabela Punga, originară din satul Leca, raionul Cantemir, a ajuns în 2012 în statul american Dakota de Nord. A participat la loteria „Green Card”, a câștigat și a mers după visul american împreună cu familia. În SUA, femeia este polițist în rezervă, dar şi grefier.



"Nimeni nu este mai presus de lege. Aici poliţiştii sunt foarte echipaţi pentru a proteja viaţa lor şi a celor din jur. Pentru a mă întoarce aş prefera un loc de muncă într-o echipă tânără şi ambiţioasă", a spus Mirabela Punga, poliţist voluntar în Dakota de Cord, SUA.



Sorin Netida a plecat la părinţi în Marea Britanie în 2012. După bacalaureat a fost admis la Academia de Poliție, iar până își va lua diploma, face voluntariat la Inspectoratul de Poliţie din oraşul Northamptonshire.



"Aş dori să vin acasă, să fac experienţă, posibil... dar o să vedem. Nu sunt gata la momentul dat să las totul aici şi să plec în Moldova. Plus am de terminat universitatea, mai am încă un an şi jumătate", a declarat Sorin Netida, poliţist voluntar în oraşul Northamptonshire, Marea Britanie.



În timpul unei vizite în Marea Britanie, șeful adjunct al IGP Gheorghe Cavcaliuc s-a întâlnit cu Sorin și l-a invitat la Chișinău să le vorbească angajaţilor Ministerului de Interne despre practicile din Regat. Cavcaliuc spune că atunci i-a venit ideea de readuce acasă poliţiştii.



"Pentru cei care vor corespunde calităţilor de conducători şi vor vrea sa revină acasă totalmente, noi vom face o selecţie şi bineînţeles le vom propune o funcţie de conducere pe domeniile de activitate pe care ei le practică în statele respective. Facem apel către toţi cetăţenii care sunt poliţişti în alte state, să se alăture campaniei noastre "Revin acasă pentru că îmi pasă", a menţionat Gheorghe Cavcaliuc şef-adjunct al Inspectoratului General de Poliţie.



Campania lansată de IGP e susţinută şi de Biroul Relaţii cu Diaspora, care desfăşoară împreună cu partenerii elveţieni un proiect pentru a-i readuce la baştină pe moldoveni. Cei care vor decide să se întoarcă în ţară primesc aproape cinci mii de euro. În Moldova activează peste 9 000 de poliţişti, iar 329 de locuri de muncă sunt vacante.