IGP a dat start proiectului Bunicii Grijulii: Vârstnici din ţară, de veghe la mai multe treceri de pietoni din preajma şcolilor

Inspectoratul General al Poliţiei a dat startul proiectului "Bunicii Grijulii" prin care pensionarii vor sta de veghe la mai multe treceri de pietoni din preajma şcolilor. Vârstnicii şi-au dat întâlnire la Palatul Naţional "Nicolae Sulac" din Chişinău.

Grigore Vieru din Anenii Noi susţine că, zilnic, pe lângă cei trei nepoţi însoţeşte la şcoală şi alţi 15 copii din cartier: "Am aşa o mahala, unde merg pe drum şi toţi copii îmi ridică mâna şi spun: "Bunelul". După ce vin cu ei , eu parcă am altă energie".



În total, 800 de vârstnici din toate raioanele s-au alăturat proiectului:



"Să-i ajut pe cei mici, să treacă trecerea, când vin la şcoală, când se duc de la şcoală".



" Este mai veselă viaţă, e altfel că stai închis în patru pereţi, cum nu ar fi nu ai unde ieşi, dar aşa cu copii te mai ei...".



Potrivit datelor IGP, în 2017, 13 minori au murit, iar 336 au fost răniţi în urma accidentelor rutiere.



"Este un proiect bazat pe doi piloni mari: unul presupune grija şi altul presupune implicarea", a menţionat Alexandru Pânzari, şeful IGP.



"Vorbim de categoria copiilor de clasa a I-a şi a V-a, care sunt cei mai vulnerabili la pericolele străzii. Totodată, aceşti copii vor fi educaţi în spiritul unui pieton exemplar ca mai apoi, când vor creşte mari să devină un şofer exemplar", a precizat Gheorghe Cavcaliuc, şef-adjunct al IGP.



"Mă bucur foarte mult că şi persoanele de vârsta a treia vor fi implicate în acest proiect, nu vor mai sta acasă să privească televizorul, dar vor avea grijă de vieţile copiilor noştri", a subliniat Eugeniu Nichiforciuc, deputat PD.



Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că aflat despre existenţa acestui proiect de la fiul său de opt ani.



"El foarte entuziasmat mi-a povestit că au apărut nişte bunici, care vor avea grijă de ei. M-a impresionat şi m-a bucurat existenţa acestui proiect. Îl consider că este un proiect minunat, care implică şi pe bunici, mai ales că este vorba de voluntariat", a declarat Andrian Candu.



Proiectul "Bunici grijulii" a fost preluat de IGP de la colegii lor din Italia şi urmează să fie extins în toate satele şi oraşele din ţară.