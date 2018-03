Igor Şarov: Şcolile româneşti din stânga Nistrului nu vor rămâne fără susţinerea Chişinăului

Şcolile româneşti din stânga Nistrului nu vor rămâne fără susţinerea Chişinăului. Asigurarea vine din partea secretarului de stat al Ministerului Educaţiei, Igor Șarov, care s-a întâlnit cu directorii şcolilor cu predare în română din regiune.

Directorul liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev, spune că a fost o întâlnire binevenită şi speră că problemele abordate îşi vor găsi rezolvarea în cel mai scurt timp.

"Am spus problemele pe care le avem. Am vorbit despre banii alocaţi înainte pentru chiria edificiilor noastre. Să rămână anul acesta în utilizarea noastră. Cred că nu este ultima întâlnire şi tot ce am vorbit se va rezolva", a declarat directorul liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev.

În noiembrie 2017, Chişinăul şi Tiraspolul au semnat un protocol care prevede asigurarea accesului elevilor la studii în limba română, dar și o taxă de chirie simbolică pentru cele opt instituţii.

Iar în luna februarie a acestui an, Guvernul a aprobat un document care permite aplicarea apostilei pe actele de studii eliberate începând cu anul 1992 de către instituțiile de învățământ din stânga Nistrului şi oraşul Bender.