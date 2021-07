Igor Grosu pe final de campanie: Echipa PAS are formula pentru a prelua guvernarea

Reprezentanţii PAS au tras astăzi linia pentru această campanie electorală. Preşedintele interimar al formațiunii, Igor Grosu, a declarat că echipa lor are formula pentru a prelua guvernarea şi pentru a schimba lucrurile în ţară."A fost o campanie dificilă, dar plină de speranţă, peste tot unde am mers am văzut optimism în ochii oamenilor şi speranţă că de data aceasta vom reuşi", a spus Grosu.Membrii formațiunii promit că în primele 100 de zile, dacă vor ajunge la guvernare, vor majora pensiile până la două mii de lei, iar până în 2025, vor ridica salariul mediu pe economie până la 15 mii de lei. De asemenea, ei își propun să modifice Constituţia ca averile ilegale să poată fi confiscate, iar deputaţii să fie lipsiţi de imunitate pentru acte de corupţie."Vom îndeplini paşii necesari pentru integrarea europeană şi vom dezvolta relaţii puternice cu toate statele lumii, suntem gata să realizăm 22 de proiecte mari de infrastructură şi investiţii. De repararea drumurilor, de gazificare, renovare a şcolilor şi grădiniţelor", a declarat Natalia Gavriliţa.Totodată, PAS îşi propune să investească mai mult în domeniul educaţiei şi culturii."Vrem să asigurăm toate instituţiile cu cadre didactice, cu personal competent şi bine pregătit prin măsuri de creştere a salariilor, prin creşterea indemnizaţiei pentru tinerii specialişti. Compensaţii pentru creşterea profesională", a spus Liliana Nicolăescu-Onofrei.PAS mai promite investiţii în agricultură, medicină, precum şi în diferite programe de susţinere a tinerilor. Reprezentanţii PAS şi-au îndemnat alegătorii să-şi unească eforturile şi să-şi dea votul pentru formaţiunea lor, ca aceştia să obţină majoritatea în Parlament.