Igor Grosu: Igor Dodon este frustrat şi obsedat de anul 2020, când urmează să aibă loc alegerile prezidenţiale

Deputatul PAS Igor Grosu a sărit în apărarea Guvernului Sandu şi a declarat că actualul guvern, care a avut o moştenire proastă, a reuşit să restabilească relaţiile cu partenerii de dezvoltare, să rectifice bugetul, să acopere găurile pe care le-au lăsat stimaţii colegi din sectorul central şi să-şi onoreze toate angajamentele faţă de cetăţeni.

"Preşedintele Dodon în vara acestui an a preferat să paseze guvernul Blocului ACUM. El înţelegea foarte bine că niciun guvern socialist sau amestecat socialist nu ar fi putut aduce un suport extern. Şi probabil că dumnealui în naivitatea lui a considerat că noi foarte repede, într-o lună de zile o să eşuăm şi nu vom reuşi. Lucrurile au arătat altfel, noi am reuşit, am adus resurse financiare, am făcut un buget al solidarităţii pentru 2020, fapt ce l-a nemulţumit foarte mult pe Igor Doron", a declarat Igor Grosu de la tribuna Parlamentului .

Potrivit lui, Igor Dodon ar fi frustrat şi obsedat de anul 2020, când urmează să aibă loc alegerile prezidenţiale. Mai mult, deputatul PAS l-a făcut pe Dodon fricos.

"Când ne întâlneam într-un format restrâns, noi îl întrebam, care sunt problemele sau obiecţiile pe un domeniu sau altul. Acest personaj tăcea. N-am să spun ca cine. Dar e foarte vocal, fie el, iar atunci când e mai fricos, prin intermediul consilierilor, este foarte vocal în a ataca", a spus Grosu, adăugând că miza acestui teatru este lansarea lui Igor Dodon în campanie.

Igor Grosu i-a dat o replică şi lui Pavel Filip, care declarat că Maia Sandu a părăsit prima corabia.

"Căpitanul Dvs. în iunie, ca un fricos, v-a lăsat pe toţi cu ochii în soare şi de la ultima şedinţă a consiliului politic, a luat avionul şi a fugit. Căpitanul nostru va sta până la ultimul moment cu cetăţenii", a mai spus Igor Grosu.