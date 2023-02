Igor Grosu, după ce Gavriliţa şi-a dat demisia: Fracțiunea PAS va asigura formarea unui nou Guvern

Fracțiunea PAS sprijină și va asigura formarea unui nou Guvern care se va concentra pe provocările de securitate și dezvoltare economică. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce premierul Natalia Gavriliţa şi-a dat demisia.

"Fracțiunea parlamentară a PAS a luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavrilița. Echipa Partidului Acțiune și Solidaritate îi mulțumește doamnei Prim-ministre pentru dedicație și efort. În ultimul an, țara noastră s-a confruntat cu mai multe crize fără precedent, cu amenințări de ordin economic, social, energetic și chiar existențiale. În pofida gravității provocărilor, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție, cu muncă dedicată. Mulți au vrut ca Moldova să cadă, însă grație acestui Guvern, grație doamnei Gavrilița și echipei, în țara noastră a fost menținută pacea și stabilitatea. Datorită eforturilor Guvernului, am asigurat țara cu energie, am identificat ajutor financiar crucial de la partenerii noștri internaționali, am acordat compensații și majorări pentru a fi alături de oameni. Mulțumim mult, Natalia!", a precizat șeful Legislativului.

Menționăm că, președintele țării, Maia Sandu, urmează să desfășoare consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a fi desemnt un nou candidat la funcția de premier al țării.