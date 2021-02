Igor Dodon vine cu trei scenarii după decizia CC şi declaraţia Maiei Sandu

Liderul socialiştilor Igor Dodon vine cu trei scenarii după decizia Înaltei Curţi şi declarațiile Maiei Sandu.

Primul scenariu, menţionat de Dodon în cadrul unei emisiuni la televiziunea publică - Maia Sandu coboară pe pământ şi execută decizia CC. Ea semnează decretul de desemnare a Marianei Durleşteanu şi într-un termen scurt este învestit un nou guvern. Potrivit lui Dodon, acest scenariu este puţin probabil. Însă dacă Maia Sandu va iniţia negocieri cu fracţiunile parlamentare, atunci socialiştii vor participa obligatoriu la discuţii.

Potrivit celui de-al doilea scenariu, Maia Sandu se împotriveşte să execute hotărârea CC. Drept consecinţă, intrăm într-o situaţie de incertitudine pe termen lung, iar acest guvern interimar ar putea funcţiona fără alegeri anticipate în următorii 2 ani.

Scenariul trei, potrivit lui Dodon, constă în destabilizarea totală, proteste în masă şi ieşirea situaţiei de sub control.

Igor Dodon susţine că, cel mai probabil, se va realiza scenariul doi.

"Preşedinţia rămâne acolo în clădirea pe care eu am reparat-o şi nu se implică în nimic. Pentru că preşedintele nu are competenţe. Parlamentul merge cu hotărârile sale, guvernul cu ale sale. Dacă se agravează situaţia, introducem prin hotărârea Parlamentului starea de urgenţă în legătură cu COVID sau altele. Fapt ce ne va permite să aprobăm legi şi hotărâri de guvern chiar şi cu un guvern interimar. (...) Preşedintele face declaraţii de dimineaţă până în seară până vor obosi şi cei care scriu, şi cei care citesc, şi n-o să atragă nimeni atenţia la preşedintele ista. Iar parlamentul şi guvernul o să meargă înainte, până în anul 2023", a mai declarat Igor Dodon.