Igor Dodon va sta încă 30 de zile în arest la domiciliu

Fostul şef de stat, Igor Dodon, învinuit pe mai multe capete de acuzare, va sta încă 30 de zile în arest la domiciliu. Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Ciocana a dat curs demersului procurorilor, care au invocat riscuri de ingerință în urmărirea penală. Avocaţii fostului preşedinte susţin că vor contesta decizia la Curtea de Apel Chişinău. Igor Dodon se declară în continuare nevinovat şi spune că dosarele în care este vizat sunt politice.

Igor Dodon s-a prezentat la ședința de judecată împreună cu avocații lui.



"Din decembrie anul trecut mi-au adus la cunoştinţă primul dosar pe care l-au deschis, pe Energocom. Eu de 10 de ori am fost plecat din ţară şi m-am întors înapoi – şi în Rusia, şi în România, şi în Grecia, în diferite ţări. Eu dacă aveam de gând să fug, când au început-o ei cu Energocomul, eu mă duceam din ţară, aşa cum s-au dus mulţi."



Decizia privind prelungirea arestului la domiciliu a fost luată în lipsa lui Dodon, care a plecat acasă înainte de deliberări. Procurorul de caz ne-a declarat că fostul președinte ar fi comis mai multe încălcări în timp ce se afla în arest la domiciliu. Mai exact, Igor Dodon ar fi folosit un telefon mobil în perioada 26 mai-10 iunie pentru a interacționa cu alte persoane pe rețelele de socializare. Ulterior, acest telefon ar fi fost transmis unei persoane terțe. Procurorii urmează să stabilească legăturile dintre Dodon și persoana vizată.



”Sunt riscuri de ingerință în urmărirea penală, riscuri de distrugere a probelor, determinarea persoanelor să depună declarații false în favoarea eschivării învinuitului Dodon Igor și alți învinuiți.”, spune Petru Iarmaliuc, procurorul de caz.



Avocatul lui Igor Dodon respinge acuzațiile aduse clientului său. Mai mult, acesta a declarat că decizia instanței este una nefondată și va fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.



”Noi așa probe nu am văzut. Noi am văzut careva înscrisuri care se încearcă să fie invocate că ancheta urmează să se desfășoare. Au trecut deja trei luni, cred că majoritatea probelor puteau fi acumulate. Am văzut ceva de telefon. Vă dați seama, dacă avea să încalce, procurorii avea să vină cu schimbarea măsurii din arest la domiciliu, în arest la penitenciar. Data trecută au venit cu încercări că cineva a fost intimidat. De data aceasta a venit cu telefonul.”, afirmă Nicolae Posturusu.



La sfârşitul lunii iulie, magistraţii Curţii de Apel Chişinău au admis demersul procurorilor şi i-au limitat lui Igor Dodon discuțiile telefonice, mesajele și postările. De asemenea, fostul preşedinte al ţării nu are voie să primească în casă alte persoane decât membri ai familiei.



Igor Dodon a fost reținut în data de 24 mai şi este învinuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. În acelaşi dosar sunt cercetaţi penal soţia, mama şi cumnatul lui Dodon. Anterior, procurorii au anunţat că două persoane, fără a preciza cine anume, care au statut de învinuit în acest dosar, au fugit din ţară imediat după reţinerea fostului preşedinte. Atât Igor Dodon, cât şi ceilalţi membrii ai familiei sale pledează nevinovat şi califică învinuirile drept nefondante şi politizate, fapt infirmat de procurori.