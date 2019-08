Igor Dodon va semna acordul de colaborare dintre PSRM şi ACUM

Igor Dodon insistă să-şi pună semnătura pe noul acord dintre PSRM şi blocul ACUM, asta deşi, potrivit unei hotărâri a Curţii Constituţionale din 24 ianuarie 2017, "preşedintele Republicii Moldova nu poate fi membru al unui partid politic şi nu poate promova sub nicio formă interesele unui partid politic".

Mai mult ca atât, şeful statului spune că gestul său va oferi suport pentru implementarea reformelor pe care și le propune coaliția de guvernare, iar acordul ar putea fi semnat săptămâna viitoare.



"În proporţie de 90-95 la sută am găsit limbă comună pe toate elementele. Eu cred că suntem la ultima etapă de semnare acestui acord între două componente ale guvernării, mă refer la PSRM şi blocul ACUM. Cel mai probabil acest Acord va fi semnat şi de preşedintele ţării. Ca suport pentru implementarea acestor reforme", a spus IGOR DODON, preşedintele ţării.



Vicepreşedintele PAS, Mihai Popşoi, are însă o altă părere. Într-o postare pe Facebook, Popşoi a scris că blocul ACUM va putea semna un nou acord cu PSRM doar după ce va fi reformată justiţia şi vor fi luate măsuri pentru economie şi protecţie socială. Săptămâna trecută, preşedintele PAS, Maia Sandu, sugera că şi-ar fi dorit un parteneriat cu socialiştii pentru un termen de cel mult un an. Mult mai categoric a fost deputatul PPDA Octavian Ţîcu. Acesta a declarat că aprofundarea colaborării cu PSRM va fi extrem de nocivă pentru blocul ACUM.