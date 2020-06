Igor Dodon va decora mai mulţi angajaţi ai Poliţiei de Frontieră

Mai mulţi angajaţi și veterani ai Poliției de Frontieră vor primi distincţii de stat din partea Preşedinţiei. Despre asta anunţă Igor Dodon astăzi, când de împlininesc 28 de ani de la crearea instituţiei.

Şeful statului a venit şi cu un mesaj de felicitare pentru toţi cei care stau la paza frontierelor de stat.

"Având în vedere că Poliția de Frontieră constituie un garant al securității şi stabilității hotarelor țării, importanța misiunii acestei instituții se amplifică odată cu creșterea provocărilor la nivel global, mai ales, în contextul migrației ilegale, criminalității transfrontaliere, crizei pandemice", se arată în mesajul şefului statului.

În acest sens, preşedintele şi-a exprimat toată recunoștinţa pentru profesionalismul manifestat de-a lungul anilor de angajaţii Poliţiei de Frontieră, mai cu seamă în actuala perioadă dificilă.

Şi-a exprimat recunoştinţa pentru subalternii săi şi şeful Poliţiei de Frontieră, Corneliu Groza. Mesajul său video apare într-un spot aniversar al instituţiei, lansat astăzi.

"Situaţii dificile, riscuri, angajamente au fost destule, mai ales în acest an, când provocările nu au ţinut cont de nicio frontieră. Am reuşit, pentru că am fost uniţi într-o echipă profesionistă", a spus Groza.

Astăzi se împlinesc 28 de ani de la crearea Poliţiei de Frontieră.

