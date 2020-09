Președintele Igor Dodon va candida pentru un nou mandat de președinte.

Oficialul a venit astăzi la Comisia Electorală Centrală (CEC) alături de socialistul Vlad Batrâncea, pentru a depune actele de înregistrare a grupului de inițiativă în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaturii sale la un nou mandat de șef al statului.

"Vreau să anunț concetățenii Moldovei că am luat decizia să particip la alegerile prezidențiale din data 1 noiembrie. Am luat această decizie în urma susținerii cetățenilor din țară. Primul mandat al meu a fost unul dificil. Țara are nevoie de stabilitate și de continuarea lucrurilor bune. Republica Moldova are nevoie de un lider puternic și responsabil. Un lider care respectă Moldova și valorile tradiționale. Sper să avem o campanie corectă și domocratică.", a spus președintele Igor Dodon.