Președintele Igor Dodon susține că a îndeplinit programul electoral în proporție de 85 la sută, multe propuneri fiind respinse până în iunie 2019 de majoritatea parlamentară. Declarația a fost făcută în cadrul prezentării raportului de activitate.



IGOR DODON, şeful statului:"Pe parcursul mandatului meu mare parte a inițiativelor s-au referit la sfera socială, la ajutorul păturilor nevoiașe. În premieră pentru Republica Moldova a fost aprobată legea prin care pensiile vor fi indexate de două ori, am venit ca de două ori pe an să fie acordat suport unic material pensionarilor."



Dodon a mai precizat că pe parcursul mandatului său țara noastră s-a ciocnit cu mai multe probleme fără precedent, printre care criza pandemică și seceta.



IGOR DODON, şeful statului:"Am avut mai multe provocări, care au fost în premieră pentru țara noastră, până iunie 2019, atunci când am avut, din nou, în premieră pentru Republica Moldova, o luptă fără precedent între instituțiile statului, între Președinție, dintr-o parte, și Parlament și Guvern. O etapă de colaborare între ramurele puterii - din luna iunie a anului trecut. "



Moldovenii spun că observă unele schimbări în sfera socială și în domeniul justiției, totuși unii susțin că au avut așteptări mai mari de la Igor Dodon.



"Ar fi de dorit să fie ceva schimbări, dar ... Ar trebui mai mult să fie ajutat sistemul medical, pentru că într-adevăr, săracii medici se luptă cu pandemia. - Ce notă ați pune actualului președinte Igor Dodon? - Șase."



"- Zero. - De ce? - Face greșit tot. - Chiar nu este niciun proiect pe care dumneavoastră îl apreciați ca cetățean? - Nimic. "



"Sunt rezultate și pozitive și negative. Nu putem spune despre anumite progrese în economie, în gestionarea pandemiei legată de coronavirus. Vom da o apreciere la alegeri."



"Până când nu va fi eliminată corupția situaţia nu se va schimba. Deocamdată nu avem condamnări de rezonanţă, nu a fost găsit miliardul. Nu avem de unde să luăm bani, avem pensii mici."





Șeful statului a anunțat că raportul său de activitate va fi tipărit pe 40 de pagini și va ajunge la fiecare primărie și la ambasadele acreditate în Moldova. Totodată, va fi printat şi un ziar cu aceste informaţii, care va şi repartizat fiecărei familii din țară. Şefa serviciului de presă al Preşedinţiei, Carmena Sterpu, nu ne-a răspuns la telefon pentru a preciza ce costuri implică acest lucru şi de unde vor fi luați banii. Igor Dodon a devenit președinte în 2016. Mandatul lui expiră în 23 decembrie. Alegerile prezidenţiale au fost programate pentru 1 noiembrie.