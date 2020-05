Igor Dodon spune că Aeroportul Chişinău ar putea reveni în proprietatea statului din cauza datoriilor. AVIA INVEST: ”Toate restanţele financiare vor fi achitate la timp”

Contractul cu AVIA INVEST privind concesionarea Aeroportului din Chişinău riscă să fie reziliat din cauza datoriilor companiei faţă de stat. Declaraţia a fost făcută de preşedintele ţării, Igor Dodon, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate.

În replică, reprezentanţii Avia Invest spun că toate daoriile vor fi achitate la timp. Mai mult, sunt gata să investească 170 de milioane de euro în dezvoltarea aeroportului.

"La moment, AVIA INVEST are datorii de 22 de milioane de lei, plus penalităţi. Per total, vreo 50-60 de milioane de lei. Conturile sunt blocate. Este un punct din acord că, în caz de insolvabilitate a investitorului, contractul se consideră automat anulat", a declarat Igor Dodon.

La rândul lor, reprezentanţii companiei AVIA INVEST, print-un comunicat de presă trimis încă dimineaţă, au anunţat că până în 15 mai toate obligațiile financiare ale companiei, inclusiv pretențiile Autorității Aeronautice Civile, vor fi onorate. De asemenea, compania AVIA INVEST informează despre semnarea unui acord de alocare a 170 milioane de euro drept investiţii în dezvoltarea aeroportului. Aceşti bani vor fi accesibili în următoarele 30 de zile.