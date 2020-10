Igor Dodon s-a lansat în campania electorală pentru funcția de șef al statului: Moldova are nevoie de stabilitate și o politică responsabilă

Igor Dodon s-a lansat în campania electorală pentru funcția de șef al statului. Evenimentul a avut loc pe un șantier, la care au participat și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, başcanul Găgăuziei, Irina Vlah, primarul orașului Aneni Noi, Alexandru Mațarin, agricultori, președinți de raioane, oameni din domeniul culturii și alți membri ai echipei.

"Azi dăm startul campaniei electorale pentru următorul mandat de președinte al Republicii Moldova. Moldova are nevoie de o politică responsabilă, echilibrată și conducători care au grijă de oameni. Acesti 4 ani de mandat au fost dificili, cu multe provocări, dar am făcut față. Marea majoritatea a cetățenilor își doresc ordine și stabilitate în țară, ajunge atâtea lupte, noi avem nevoie de o perioadă stabilă. Noi am demonstrat că și pe timp de criză putem conduce țara", a declarat candidatul la funcția de președinte a țării.

Totodată, Igor Dodon și-a prezentat platforma electorală, care se bazează pe șapte piloni: grija față de oameni, oraș confortabil și sate moderne, economie durabilă, apărarea și consolidarea statalității, politica internă, politia externă echilibrată, păstrarea valorilor creștine și tradiționale.

"Igor Dodon a reușit întotdeauna să formeze echipe eficiente, să îi unească împreună pe mulți. PSRM îl va susține mereu pe Igor Dodon", a spus Zinaida Greceanîi.

Igor Dodon a anunțat că în perioada campaniei electorale pleacă în concediu, iar în urmatoarele 30 de zile va fi alături de oameni.

Igor Dodon are 45 de ani şi este economist. A fost prim-viceprim-ministru din 2008 până în 2009 și a ministru al Economiei din 2006 până în 2009. Dodon declară că în perioada 2018 - 2019, a obținut peste 416 mii de lei din salariul de la Președinție. Soția sa a obținut 784 de mii de lei din salariu de la o firmă privată. Preşedintele deţine un teren de 451 de mii de lei și o casă care valorează peste două milioane de lei.

Până acum, CEC a înregistrat pentru alegerile prezidențiale din acest an șase concurenți electorali.