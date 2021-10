Igor Dodon s-a întâlnit la Moscova cu Dmitri Kozak. Ce au discutat cei doi

Liderul PSRM se află într-o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu adjunctul șefului Administrației de la Kremlin Dmitri Kozak.

Potrivit lui Igor Dodon, el se află în capitala Rusiei în calitate de președinte al Comisiei legislative pentru relațiile între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federală a Federației Ruse și în calitate de membru al grupului parlamentar de prietenie cu Rusia.

"Am discutat un șir de subiecte ce țin de dezvoltarea și fortificarea parteneriatului strategic între două state. Am stabilit importanța asigurării unei dinamici pozitive pe pozițiile în care avem interese reciproce. Am subliniat faptul că marcarea pe 19 noiembrie a 20 de ani de la semnarea Acordului de prietenie și cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă oferă o oportunitate bună pentru a face o analiză a rezultatelor muncii noastre și pentru stabilirea priorităților cooperării ulterioare în interesul popoarelor țărilor noastre", a mai menţionat Igor Dodon în postarea sa.