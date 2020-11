Igor Dodon revine la conducerea PSRM după încheierea mandatului de preşedinte

Igor Dodon a acceptat propunerea deputaților socialiști de a reveni la conducerea PSRM după încheierea mandatului de preşedinte. Anunțul a fost făcut de către președintele în exercițiu pe pagina sa de Facebook.

”La invitația Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, am participat la ședința extraordinară a Consiliului Republican al formațiunii. Am mulțumit conducerii și membrilor de partid, inclusiv organizațiilor teritoriale, pentru susținerea activă și munca enormă din perioada campaniei electorale. Am subliniat că, în pofida rezultatului obținut, aceasta este o experiență bună pentru noi toți și suntem obligați să ne continuăm activitatea constructivă în beneficiul poporului nostru, în special ținând cont de faptul că în interiorul Moldovei, aproape o jumătate dintre alegători au votat pentru candidatura mea. Astfel, diferența dintre mine și concurenta mea la secțiile din țară a constituit doar 27 de mii de voturi, așa că echipa noastră a muncit foarte bine.

În carul discuțiilor care au avut loc, am acceptat cu recunoștință propunerea Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor de a reveni în funcția de lider al partidului. Procedurile respective vor demara după expirarea mandatului meu de Președinte, la 23 decembrie curent.”, a scris Igor Dodon.

Amintim că fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a avut ieri o întâlnire cu Igor Dodon, în cadrul căreia, deputații socialiști și-au anunțat întreaga susținere față de fostul lider de partid.

CITEȘTE ȘI: Deputații socialiști au propus ca Igor Dodon să revină la conducerea PSRM

CITEȘTE ȘI: Consiliul Republican al PSRM, în ședință. Subiectele discutate