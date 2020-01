Igor Dodon promovează de la tribuna APCE denumirea sovietică a zilei de 9 mai

Preşedintele Igor Dodon promovează, de la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, denumirea sovietică a zilei de 9 mai. Dodon a declarat în faţa parlamentarilor APCE că, în data de 9 mai, în ţara noastră va fi marcată în fiecare an victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Asta în timp ce în ţara noastră este marcată Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei.



"Țin să vă reamintesc astăzi că în acest an, pe 9 mai, marcăm o dată istorică importantă – aniversarea a 75-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. În Republica Moldova vor avea loc evenimente de anvergură, dedicate Zilei Victoriei", a declarat preşedintele ţării, Igor Dodon.



Igor Dodon a repetat că în acest an vor fi marcaţi 75 de ani de la victoria în marele război pentru apărarea patriei şi când a răspuns la întrebarea unui parlamentar.



"Referitor la 75 de ani de la victoria în al Doilea Război Mondial, Marele Război Pentru Apărarea Patriei, diferite popoare îl numesc diferit. Noi cunoaştem că sunt încercări de a interpreta diferit istoria", a spus Igor Dodon.



Atitudinea lui Igor Dodon faţă de semnificaţia zilei de 9 mai este criticată de istoricii de la noi. Profesorul universitar Anatol Petrencu crede că la APCE şeful statului a promovat interesele Kremlinului şi nu pe cele ale Chişinăului.



''Ceea ce numeşte el Marele Război pentru Apărarea Patriei este sigur o sintagmă promovată de propaganda rusă, în primul rând, mă refer la conducerea lui Putin. Se promovează superioritatea ruşilor faţă de ceilalţi. Cel mai deranjant pentru toată lumea este tratarea exclusivistă a Uniunii Sovietice în victoria asupra Germaniei Naziste ceea ce este absurd'', a spus doctorul habilitat în istorie, Anatol Petrencu.



Istoricul Anatol Petrencu mai crede că utilizarea sintagmei "Marele Război pentru Apărarea Patriei" ar putea dăuna relaţiilor cu ţările vecine.



''Ar fi cazul să tacă. Noi dacă vrem să trăim bine cu vecinii noştri, cu Ucraina, cu România, cu alte state europene, atunci nu-l trage nimeni de limbă, dar el face totul într-un spirit triumfalist, el o să facă aici parade militare, probabil, fel de fel de focuri de artificii'', a spus istoricul.



Autorităţile centrale pregătesc un program amplu de acţiuni pentru ziua de 9 mai. Potrivit unui proiect al Ministerului Apărării, un grup de veterani de război va pleca la Moscova, la evenimentele organizate în această zi. De asemenea, un contingent al Armatei Naţionale va participa la parada militară din centrul capitalei Federaţiei Ruse. De cealaltă parte, fostul edil al Capitalei, Dorin Chirtoacă, este nemulţumit că autorităţile îşi doresc să restaureze încă o dată Complexul Memorial Eternitate, renovat în anul 2006.

"Hai la nebuni, veţi face intoxicaţie de la atâta ideologie sovietică", le-a reproşat Chirtoacă preşedintelui Igor Dodon şi ministrului Culturii, Corneliu Popovici.

Potrivit serviciului de presă al Ministerului Apărării, un proiect de hotarâre cu privire la renovarea Complexului "Eternitate" este la etapa de avizare, în cadrul ministerelor. Cheltuielile estimative sunt de 4 milioane de lei. Complexul a fost reparat capital ultima dată în anul 2006, iar în acest scop din bugetul de stat au fost cheltuite peste 35 de milioane de lei.