Igor Dodon, primele DECLARAȚII după ce a fost audiat la Procuratura Generală (VIDEO)

Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a venit cu primele declarații după ce fost audiat la Procuratura Generală. Acesta a spus că în dosarul „Energocom” are calitate de bănuit, nu învinuit.

„Este vorba despre un dosar deschis pentru o situație din anul 2008. Pentru mine este straniu de ce de un dosar de 13 ani abia acum și-au adus aminte, dar deja este decizia procurorilor. Eu am decis să vin. Am discutat cu procurorul pe caz. Mi-a prezentat o parte din cauzele acestui dosar. Este vorba de situația când eu am fost ministrul al Economiei. Apropo, în aprilie 2008 am preluat domeniul energetic și peste o săptămână am fost responsabil de acest domeniu. Dar, cum am spus, m-am prezentat și sunt gata să colaborez cu cei care fac această anchetă. Suntem gata să discutăm, să explicăm că nu avem nicio vină în acest dosar. Mi s-a spus că sunt bănuit, nu învinuit. Toate persoanele care sunt implicate în acest domeniu sunt bănuite, de aceea vom colabora și vom vedea.” a declarat Igor Dodon.

Acesta consideră că situația dată e o încercare a celor de la guvernare „de a deplasa accentele din societate înainte de Anul Nou”.