Igor Dodon nu va participa la inaugurarea noului preşedinte. "O voi aştepta pe Maia Sandu, la Preşedinţie, cu flori"

Răsturnare de situație. Igor Dodon, a anunțat în această seară la postul public de televiziune că nu va participa la ședința de inaugurare a Maiei Sandu.

Potrivit lui Dodon, nici fracţiunea PSRM nu va participa la această procedură. Doar preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, care este obligată prin lege, va participa la ceremonia de inaugurare a Maiei Sandu.

"Eu personal nu voi participa la procedura de inaugurare a preşedintelui nou ales, pentru că este o procedură protocolară, unde preşedintele care pleacă nu are niciun rol, acesta stă în sală alături de alte 200 şi ceva de persoane. În schimb, ceea ce sunt obligat conform protocolului, este a doua parte - transmiterea puterii. Eu o s-o aştept în palatul prezidenţial, pe care l-am reparat în acest an, fără cheltuieli din bugetul de stat. O s-o aştept acolo, cu un buchet de flori, o s-o felicit, o să trecem toată procedura civilizat. O să-i urez succes şi o să-i spun că sunt la dispoziţie atunci când are nevoie de consultări", a spus Dodon.

El a menţionat că, pe parcursul mandatului său a avut mai multe întrevederi cu foştii preşedinţi. "Cu Lucinschi şi Snegur m-am întâlnit de mai multe ori. Chiar m-am consultat cu ei atunci când am fost suspendat din funcţie", a precizat Igor Dodon.

PUBLIKA.MD aminteşte că ceremonia de învestire a Maiei Sandu va avea loc, joi, 24 decembrie, începând cu ora 11:00.